El actor y director Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido este martes durante un allanamiento realizado en una vivienda de Lehmann, Santa Fe. La medida se concretó en el marco de una investigación por una denuncia de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

De acuerdo a las primeras informaciones, la causa se habría iniciado a partir de la denuncia de un trabajador sexual. Según su presentación, habría sido contratado para concurrir al domicilio donde se encontraba Ghione y, durante el encuentro, habría permanecido retenido contra su voluntad.

A partir de la denuncia, el fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, dispuso diferentes medidas investigativas. Entre ellas estuvo el allanamiento realizado en la vivienda de Lehmann, localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron armas de fuego que serán incorporadas como evidencia a la causa. Tras el operativo, Ghione quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a Rafaela.

Qué investiga la Justicia

La investigación busca determinar qué ocurrió dentro del domicilio y cuál habría sido la participación del actor en los hechos denunciados. Por el momento, las hipótesis que se analizan son privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

Además, los investigadores deberán analizar las armas secuestradas durante el allanamiento y contrastar esos elementos con el relato del denunciante. La causa continúa en trámite y todavía no se informó una resolución definitiva sobre la situación procesal de Ghione.

Quién es Maxi Ghione

Maxi Ghione nació en 1973 y desarrolló una extensa carrera como actor, director y docente. Participó en producciones televisivas como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, además de distintas películas y obras teatrales.

En los últimos años se instaló en Lehmann, donde también inició una actividad vinculada a la gastronomía. Allí fue realizado el procedimiento que derivó en su detención.