Un incendio de pastizales generó momentos de preocupación en el departamento Jáchal luego de que las llamas avanzaran con rapidez y llegaran hasta las proximidades de una vivienda. El siniestro fue controlado gracias a un intenso operativo desplegado por el Destacamento de Bomberos Jáchal de la Policía de San Juan, mientras que tres hombres fueron detenidos como presuntos autores del hecho.

Según informaron desde Bomberos, el fuego se propagó velozmente debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, marcadas por la presencia de viento, lo que obligó a desplegar un importante operativo para evitar que el incendio continuara avanzando y provocara mayores daños.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando las llamas alcanzaron las inmediaciones de una vivienda. A pesar del riesgo, el inmueble no sufrió daños, ya que el personal interviniente logró contener el avance del fuego antes de que afectara la propiedad o pusiera en peligro a sus ocupantes.

Una vez controlada la emergencia, efectivos del Destacamento de Bomberos Jáchal, en un trabajo conjunto con personal de la Subcomisaría de Villa Mercedes, llevaron adelante las actuaciones correspondientes y procedieron a la aprehensión de tres hombres, quienes fueron señalados como los posibles responsables del incendio. Las circunstancias en las que se habría originado el foco ígneo forman parte de la investigación.

Tras el procedimiento, desde Bomberos insistieron en la importancia de extremar los cuidados ante la presencia de viento Zonda en el departamento. En ese sentido, solicitaron a la comunidad evitar encender fuego bajo cualquier circunstancia, ya que las ráfagas pueden hacer que un foco pequeño se transforme en un incendio de grandes dimensiones en cuestión de minutos.

Asimismo, recordaron que provocar un incendio en Argentina puede constituir un delito penal. La responsabilidad y las penas previstas por el Código Penal dependen de diversos factores, como la existencia de intención, negligencia o imprudencia, los bienes afectados, el riesgo generado para las personas y las consecuencias del hecho.

La legislación contempla el delito de incendio cuando se produce un peligro común para bienes o personas, con sanciones que pueden agravarse considerablemente si las llamas ponen en riesgo vidas humanas, destruyen determinados bienes o provocan lesiones o la muerte de una persona.