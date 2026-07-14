Tres mujeres fueron detenidas este martes luego de intentar robar mercadería de un supermercado mayorista ubicado en el departamento Capital. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Ciclística, que acudieron al lugar tras un aviso del Centro de Monitoreo por una aprehensión civil en el comercio.

El episodio ocurrió en el supermercado "Café América", situado en la intersección de las calles Las Heras y Nuche. Al arribar, los uniformados observaron a dos mujeres que escapaban por calle Nuche en dirección oeste, por lo que iniciaron una persecución que culminó con la aprehensión de ambas.

Mientras tanto, otro empleado de seguridad informó que una tercera mujer permanecía en la puerta de salida del establecimiento, donde también fue interceptada por los efectivos.

De acuerdo con el relato de los guardias de seguridad, las cámaras del local registraron cómo dos de las sospechosas tomaban distintos productos de las góndolas y se los entregaban a la tercera mujer. Esta los ocultaba entre sus prendas de vestir y luego abandonó el comercio sin pasar por las líneas de caja.

Las detenidas fueron identificadas por la Policía como López, de 18 años, y Limolle y Casivar, ambas de 25 años.

Tras el procedimiento, la Justicia dispuso el inicio del proceso especial de flagrancia para avanzar con la investigación del hecho.