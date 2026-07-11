La investigación por la violenta agresión que sufrió Santiago Herrero, el adolescente de 15 años atacado por una patota en Villa Carlos Paz, dio un paso importante en las últimas horas con la detención de tres jóvenes sospechados de haber participado en el brutal ataque ocurrido el jueves por la noche.

Fuentes judiciales confirmaron que entre los detenidos hay un mayor de edad y dos menores, aunque por el momento no trascendieron sus identidades ni las imputaciones que enfrentarán. Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía que interviene en la causa y se concretaron luego de una serie de medidas investigativas.

De acuerdo con la información difundida por el portal Carlos Paz Vivo!, la investigación continúa abierta y los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas incorporadas al expediente para identificar a todos los integrantes del grupo que habría participado de la agresión.

Mientras tanto, Santiago Herrero permanece internado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde fue sometido a una delicada cirugía tras sufrir un grave traumatismo de cráneo con hundimiento y lesiones cerebrales.

Según el último parte médico difundido por su familia, el adolescente presenta una evolución favorable. Los médicos informaron que respondió correctamente a la medicación y a distintos estímulos, además de registrar movimientos en manos y pies, una reacción que fue considerada mejor de la esperada por el equipo de profesionales.

Su madre, María Laura, había explicado previamente que los especialistas aguardaban una evolución sostenida para comenzar a disminuir la sedación y evaluar con mayor precisión su respuesta neurológica.

El ataque ocurrió el jueves alrededor de las 21 en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz. De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, Santiago fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo atacó sin que existiera una pelea previa.

Según el relato de su madre, el adolescente recibió un golpe por la espalda que lo hizo caer al suelo. Una vez indefenso, varios agresores comenzaron a golpearlo con patadas y, posteriormente, uno de ellos le arrojó una botella de vidrio que impactó en su cabeza y le provocó el hundimiento del cráneo.

Tras una primera atención en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde ingresó directamente al quirófano para ser sometido a una compleja intervención neuroquirúrgica.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir con precisión la secuencia del ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados. En ese marco, no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras la evolución del adolescente sigue siendo seguida de cerca por su familia y el equipo médico.