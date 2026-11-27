Un hombre de 35 años fue detenido en una vivienda de calle O'Higgins, en Capital, luego de que el propietario lo acusó de intentar sustraer un cargador de batería. El elemento fue encontrado dentro de la mochila del sospechoso y quedó secuestrado por la Policía. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Un trabajador de la construcción terminó detenido durante un procedimiento policial en Capital, acusado de intentar robar un cargador de batería de una vivienda donde se encontraba realizando tareas. El episodio ocurrió el jueves 26 de noviembre en un domicilio de calle O'Higgins al 700 y derivó en la intervención de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central.

De acuerdo con la información policial, los uniformados fueron comisionados hasta esa dirección luego de recibir un aviso sobre la presunta sustracción de elementos por parte de un hombre. Al llegar, los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda.

El damnificado manifestó que un albañil que se encontraba en el lugar habría intentado llevarse un cargador de batería. Según su relato, el trabajador había guardado el elemento dentro de una mochila, situación que motivó la intervención policial.

Ante la denuncia, los uniformados procedieron a identificar al sospechoso y revisar sus pertenencias. Durante esa inspección encontraron el cargador de batería de color rojo en el interior de la mochila, tal como había señalado el propietario del inmueble.

El hombre fue aprehendido en el mismo domicilio y posteriormente identificado como Pedro Ariel Herrera, de 35 años, con domicilio en Villa del Sur, en el departamento Chimbas.

El procedimiento estuvo a cargo del cabo primero Gustavo Molina y la cabo Evelyn Caseres, integrantes de la División Comando Radioeléctrico Central. Tras la aprehensión, los efectivos solicitaron directivas al sistema acusatorio y dieron intervención a la UFI Flagrancia.

El ayudante fiscal Alejandro Solera se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El caso quedó registrado con la calificación provisoria de hurto en grado de tentativa.

Como parte de las actuaciones, la Policía secuestró el cargador de batería de color rojo que fue encontrado dentro de la mochila del acusado. El elemento quedó incorporado a la causa como evidencia del episodio denunciado.