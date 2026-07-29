Detuvieron a un barra de San Martín por drogas y agredir a un policía

Un operativo de seguridad en los alrededores del estadio de San Martín culminó con la detención de un joven de 21 años que protagonizó incidentes en la vía pública. El procedimiento se inició cuando integrantes de la división Motorizada número uno recibieron una alerta por disturbios en uno de los accesos a la cancha. Al llegar al cruce de las calles Mendoza y Lautaro, los uniformados divisaron a un sujeto con indumentaria del club que, según el reporte oficial, estaba generando desorden en la zona.

Al notar la llegada de la policía, el sospechoso identificado como Rodríguez intentó desprenderse de una caja negra antes de ser interceptado para una entrevista. Durante el encuentro con los agentes, el hombre se mostró muy alterado y, de acuerdo con el parte policial, "insultó al personal actuante" y también "manifestó amenazas de represalias" contra los efectivos presentes. Debido a esta actitud hostil, los oficiales procedieron a su aprehensión inmediata mientras se solicitaba apoyo externo.

Personal del Comando Central se sumó a las tareas para realizar un rastrillaje por las inmediaciones con el objetivo de localizar el objeto que el detenido había descartado minutos antes. Tras una breve búsqueda, los efectivos hallaron el recipiente y descubrieron que en su interior había 12 cigarrillos de fabricación casera y cinco bolsas de nylon con una sustancia verde compactada. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se dio intervención a la división de Drogas Ilegales.

El análisis realizado posteriormente en la sede de la Comisaría dos confirmó la naturaleza de las sustancias incautadas. El caso quedó bajo investigación judicial mientras el implicado permanece a disposición de las autoridades por los disturbios y la tenencia de los elementos encontrados durante el rastrillaje.