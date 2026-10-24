Un bioquímico de 71 años fue detenido en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, acusado de mantener encerrados durante un período prolongado a su pareja y a sus tres hijos en condiciones de extrema vulnerabilidad. El caso salió a la luz gracias a una denuncia de los vecinos y terminó con un operativo policial en el que se escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda.

El acusado fue identificado como Miguel Edgardo Battista, un profesional que había adquirido notoriedad durante la pandemia de coronavirus por promocionar un suplemento que él mismo producía. Tras su detención, la Justicia dispuso su prisión preventiva mientras avanza la investigación por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo.

La intervención comenzó el pasado 10 de octubre, cuando habitantes del barrio denunciaron ante las autoridades que una familia permanecía completamente aislada dentro de una casa ubicada sobre el pasaje La Cascada al 600. Entre las situaciones que despertaron sospechas se encontraban la falta de contacto social de los hijos y las dificultades para establecer comunicación con quienes vivían en el inmueble.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Comunitaria intentaron acercarse al domicilio en reiteradas oportunidades, pero no lograron tomar contacto con los integrantes de la familia. La situación motivó la intervención del Servicio de Protección de Derechos y del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

El martes 20 de octubre, los profesionales intentaron ingresar a la vivienda para evaluar las condiciones en las que se encontraban sus ocupantes. Sin embargo, el hombre se negó a permitirles el acceso. Frente a esta situación, elaboraron un informe urgente que advertía sobre el riesgo y la extrema vulnerabilidad de las personas que permanecían en el lugar.

Escucharon gritos de auxilio y rescataron a la familia

Con la documentación reunida, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para allanar la propiedad. El procedimiento se concretó el jueves 22 de octubre y estuvo encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria judicial Mónica Caveri.

Durante el operativo participaron efectivos policiales, personal médico y especialistas de distintas áreas. Al acercarse al domicilio, los investigadores escucharon pedidos de ayuda provenientes del interior de la vivienda, por lo que decidieron ingresar de inmediato.

Una vez dentro, encontraron a la mujer y a sus tres hijos confinados en diferentes sectores de la propiedad. Según trascendió, dos de los hijos son adolescentes y la tercera es una joven mayor de edad. También se informó que no estaban escolarizados y vivían prácticamente sin contacto con el exterior.

Ante la gravedad de las condiciones detectadas, la Fiscalía solicitó ampliar las medidas judiciales y dispuso la detención del bioquímico. Los integrantes de la familia fueron rescatados y quedaron bajo resguardo de los organismos de protección.

Qué pasará con el bioquímico detenido

La investigación quedó encuadrada inicialmente bajo los delitos de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

La Fiscalía busca determinar cuánto tiempo permanecieron encerradas las víctimas y cuáles fueron las consecuencias físicas y psicológicas de las condiciones en las que vivían.

Tras el rescate, las autoridades activaron los protocolos de asistencia médica y psicológica. Los equipos profesionales trabajan para evaluar el estado de salud de los integrantes de la familia y garantizar su recuperación.

Desde el Ministerio Público Fiscal también remarcaron que se mantendrá bajo estricta reserva la identidad y los datos personales de las víctimas, especialmente de los adolescentes, para preservar su intimidad y evitar una posible revictimización.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades penales del acusado.