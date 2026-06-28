Un camionero fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, luego de protagonizar un procedimiento de alto riesgo tras ser interceptado por la Policía Caminera por realizar maniobras peligrosas mientras circulaba por una ruta de la zona.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos observaron la conducción imprudente del vehículo de gran porte y decidieron detener su marcha para realizar un control. Durante el procedimiento le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,70 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido para conducir.

Lejos de colaborar con el operativo, el conductor reaccionó de manera violenta. Según informaron las autoridades, agredió a uno de los policías e intentó resistirse al arresto, por lo que fue reducido por los efectivos y finalmente quedó detenido.

Como parte del procedimiento, la Policía secuestró el camión en el que se desplazaba el hombre. Además, durante la requisa incautó varias bebidas alcohólicas que se encontraban dentro del vehículo, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del conductor por la conducción bajo los efectos del alcohol, la agresión al personal policial y los demás hechos registrados durante el operativo.