Una tensa escena se produjo este jueves en Concepción, cuando un adolescente de 14 años fue interceptado por la Policía y quedó dentro de un patrullero. En medio del procedimiento, su madre llegó desesperada hasta el móvil y realizó un pedido a los efectivos por la salud del menor.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Tucumán y Corrientes. Según relataron testigos a Canal 13 San Juan, el adolescente habría sido encontrado mientras cometía un robo, aunque hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre el hecho que se le atribuye.

El pedido de la madre frente al patrullero

Al llegar al lugar, la mujer se acercó al vehículo policial y abrió una de las puertas para hablar con los efectivos. Su principal preocupación, según manifestó, era la condición de salud de su hijo.

La madre aseguró que el adolescente tiene problemas cardíacos y pidió que los policías tuvieran especial cuidado durante el procedimiento.

“¡No lo golpeen!”, fue uno de los reclamos que realizó mientras intentaba explicarles a los efectivos la situación de su hijo.

La escena fue grabada en video y comenzó a circular posteriormente. En las imágenes se observa parte del intercambio frente al patrullero, mientras la mujer insiste en que el adolescente tiene una afección en el corazón.

Los efectivos, por su parte, le pidieron que se calmara y le recriminaron haber abierto la puerta del móvil sin autorización.

Cruces con vecinos y dudas sobre el procedimiento

La situación también generó un intercambio con algunos vecinos que se encontraban en el lugar. Mientras la madre manifestaba su preocupación por la salud del menor, algunas personas cuestionaron su postura en relación con el presunto robo que habría derivado en la intervención policial.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las actuaciones realizadas posteriormente por la Policía ni sobre la situación judicial del adolescente.

Tampoco se informó cuál sería exactamente la afección cardíaca que, según manifestó su madre, padece el menor.

El episodio quedó registrado en video y generó repercusiones entre quienes presenciaron el procedimiento.