El comisario Alejandro Gustavo Falcón, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Córdoba, quedó detenido en el penal de Bouwer, luego de que la Justicia federal lo imputara por una serie de presuntas irregularidades cometidas durante procedimientos policiales.

La acusación sostiene que el funcionario habría apropiado US$1.800 durante un allanamiento y más de $2 millones en otro operativo, además de haber recibido dos cachorros de pitbull.

La medida fue dispuesta por el juez federal Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

Falcón quedó imputado por peculado continuado, hurto calificado por su condición de funcionario público, falsedad ideológica, destrucción de medios de prueba y dádivas.

Las acusaciones contra el comisario

La investigación comenzó luego de dos denuncias que pusieron bajo la lupa el accionar del jefe policial.

Una de ellas fue presentada por un particular que denunció el faltante de dinero durante un procedimiento policial. La segunda correspondió a una integrante de la propia fuerza, quien señaló que desde que Falcón asumió la jefatura de la División Antidrogas, a mediados de 2024, se habrían producido distintas irregularidades durante allanamientos.

A partir de esas presentaciones, la fiscalía reunió distintas pruebas y avanzó contra el comisario.

Según la imputación, Falcón habría sustraído US$1.800 durante un allanamiento y más de $2 millones durante otro procedimiento realizado sobre un vehículo.

Ambos episodios fueron encuadrados como hurto calificado, debido a la condición de funcionario público del acusado.

Los cachorros de pitbull y los otros policías imputados

La causa también contempla la presunta recepción de dos cachorros de pitbull por parte de Falcón. De acuerdo con el fiscal Hairabedian, ese episodio no fue considerado un hurto, sino que quedó encuadrado como delito de dádivas.

Además del jefe de la División Antidrogas, otros tres integrantes de la Policía Federal fueron imputados, aunque por el momento permanecen en libertad.

La fiscalía les atribuye un presunto rol relacionado con la falsedad de las actas confeccionadas durante los procedimientos que están bajo investigación.

Qué dijo Falcón en su defensa

Durante su declaración indagatoria, el comisario negó todas las acusaciones y presentó su propia versión sobre los hechos investigados.

Falcón aseguró que nunca se enriqueció ilícitamente y sostuvo que los cachorros de pitbull fueron entregados como un regalo.

La fiscalía había solicitado que el funcionario cumpliera prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez Ochoa resolvió que quedara alojado en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, en Bouwer, mientras avanza la investigación judicial.