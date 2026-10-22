Un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura vigente por un homicidio ocurrido en 2018 fue detenido este miércoles en las inmediaciones del Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, mientras se desarrollaba el primer recital de BTS en la Argentina.

El procedimiento se realizó en la zona de las calles 17 y 32, en el barrio de Ringuelet, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre un grupo de hombres que pedía dinero a los conductores y molestaba a los fanáticos que se acercaban al estadio.

Cuando efectivos de la Comisaría 11ª de Ringuelet, con apoyo de personal motorizado, llegaron al lugar, identificaron a cinco hombres que estaban generando disturbios. Durante el control descubrieron que uno de ellos, identificado como Adrián Leonel T., tenía una orden de captura activa desde hacía ocho años.

El pedido de captura por homicidio

La orden había sido emitida en 2018 por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de La Plata, en el marco de una causa por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego.

Tras confirmar el pedido judicial, los efectivos detuvieron al hombre, que quedó a disposición de la Justicia. La captura se concretó en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el recital de la banda surcoreana, que convocó a miles de seguidores en la capital bonaerense.

Otros hombres fueron identificados

Durante el mismo procedimiento, los policías detectaron que otro integrante del grupo, de 38 años, tenía una causa por lesiones leves calificadas, iniciada en septiembre de este año. Luego de consultar con la Justicia, ese hombre fue liberado.

Los otros tres, de 27, 32 y 42 años, fueron demorados y puestos a disposición de la fiscalía de turno. Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de La Plata avaló el procedimiento y ordenó su liberación, ya que no se logró identificar a la vecina que había denunciado los disturbios.

El hombre que tenía el pedido de captura por homicidio fue el único que quedó detenido. Su situación continuará bajo análisis judicial en el marco de la causa por la que era buscado desde 2018.