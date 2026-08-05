Una persecución iniciada tras un presunto robo agravado culminó con la detención de un joven de 26 años que intentó ocultarse en una vivienda de Villa Margarita Ferrá, en Rawson. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo, un teléfono celular que había sido denunciado como robado y la ropa que el sospechoso llevaba puesta al momento del hecho. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.45 del lunes, cuando efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta realizaban recorridas de prevención por la intersección de calles Las Margaritas y Lemos. En ese momento observaron a un hombre que perseguía a otro por la vía pública.

Las prendas que descartó el ladrón y arrojó al techo de la casa.

Los uniformados entrevistaron al perseguidor, quien manifestó que el sujeto que escapaba, vestido con una remera de color claro y un pantalón oscuro, acababa de cometer un hecho delictivo e intentaba fugarse por calle Las Margaritas. Aunque el denunciante lo perdió de vista, alcanzó a observar que el sospechoso ingresó rápidamente al lote 1 de Villa Margarita Ferrá.

Los efectos que el suejto había embalado para sustraer cuando lo decubrieron.

Con esa información, los policías se dirigieron al domicilio señalado. El propietario de la vivienda autorizó el ingreso del personal, que al recorrer el inmueble encontró a un hombre semidesnudo oculto en el interior de la propiedad. Los efectivos procedieron inmediatamente a reducirlo y detenerlo.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, varios vecinos se acercaron al lugar y agredieron al sospechoso con golpes de puño y puntapiés, situación que fue controlada por el personal policial para resguardar la integridad física del detenido y continuar con las actuaciones judiciales.

El cuchillo que llevaba el sujeto para cometer el ilícito.

Una vez aprehendido, el propio acusado manifestó a los efectivos que había arrojado sus pertenencias sobre el techo de la vivienda. Los policías realizaron una inspección en ese sector y recuperaron un teléfono celular Samsung A22 que, según la investigación, había sido sustraído momentos antes, además de las prendas de vestir utilizadas durante el hecho y un cuchillo que habría empleado para concretar el ilícito. También secuestraron un bolso negro y un teléfono celular Motorola de color turquesa.

El detenido fue identificado como José Luis Luna, de 26 años, domiciliado en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

Tras las primeras actuaciones, los efectivos mantuvieron comunicación con la Unidad Fiscal de Flagrancia. Al lugar se presentaron el ayudante fiscal Mario Quiroga y la fiscal Yanina Galante, quienes dispusieron el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La investigación y la causa quedó caratulada como violación de domicilio, robo agravado por el uso de arma y robo en grado de tentativa, en concurso real. Los investigadores continuaron con la recolección de pruebas para determinar la mecánica completa del hecho y establecer las responsabilidades penales del único detenido.