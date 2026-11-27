Un docente de Ciencias Naturales de 48 años quedó detenido con prisión preventiva en una causa en la que está acusado de captar adolescentes por redes sociales, ofrecerles drogas y proponerles encuentros sexuales a cambio de dinero. La investigación se inició a partir de testimonios de estudiantes de una escuela del barrio porteño de La Boca y la fiscalía sospecha que podría haber más víctimas.

La medida fue dispuesta por la jueza Paula Núñez Gelvez, a pedido de las fiscales Cecilia Amil Martín, de la UFEIDE, y Marcela Solano, de la Fiscalía PCyF N.º 33, especializada en Violencia de Género. El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició después de una alerta surgida en la propia escuela, a partir de testimonios de estudiantes que derivaron en una denuncia de la Dirección de Educación Media del Ministerio de Educación porteño. Luego se sumaron declaraciones de trabajadores del establecimiento.

De acuerdo con la investigación, el docente contactaba a los adolescentes a través de Instagram y armaba grupos de WhatsApp para acercarse a ellos. En esas conversaciones utilizaba el apodo «Tío», con el que buscaba ganarse la confianza de los menores.

El profesor ya había sido apartado de su cargo después de la denuncia inicial. Según los relatos incorporados al expediente, invitaba a los adolescentes a su domicilio, donde tenían drogas disponibles para consumir y también les ofrecía sustancias para revender.

Las acusaciones contra el docente

Las denuncias indican que el hombre también les proponía mantener encuentros sexuales con conocidos suyos a cambio de dinero. Estas situaciones forman parte de los hechos que investiga la Justicia y que derivaron en su detención y posterior prisión preventiva.

Las fiscales lo imputaron por promoción o facilitación de la prostitución, agravada por el abuso de vulnerabilidad o relación de poder y por tratarse de menores de edad. También fue acusado por corrupción de menores agravada por su condición de educador.

Dónde encontraron al acusado

Luego de reunir pruebas y testimonios, las fiscales solicitaron el allanamiento y la detención del sospechoso. En el procedimiento participaron la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Fiscal porteño.

El hombre fue encontrado en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Según la información judicial, estaba escondido debajo de ropa en la sala de lavado del establecimiento cuando fue localizado por los investigadores.