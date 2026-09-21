El entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en Mar del Plata por orden de la Justicia de Bahía Blanca, que investiga tres presuntos casos de abuso sexual denunciados por jugadoras que eran adolescentes al momento de los hechos. Las situaciones investigadas habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando Asensio dirigía al equipo del Club Deportivo Monte Hermoso.

La captura fue ordenada por la jueza Marisa Promé y se concretó en la vivienda del entrenador, ubicada en el barrio Bosque Peralta Ramos. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de los testimonios de al menos tres jugadoras que eran menores de edad cuando presuntamente ocurrieron los hechos. Según la información difundida por el medio bahiense La Brújula 24 y publicada por TN, algunas de ellas denunciaron situaciones de índole sexual que habrían ocurrido en distintos ámbitos.

Entre los episodios relatados aparecen situaciones que supuestamente tuvieron lugar en el departamento del entrenador, durante viajes y en otros espacios vinculados con las actividades deportivas. Una de las denunciantes afirmó además que Asensio las hacía pesarse desnudas y que en algunas ocasiones se habría mostrado desnudo frente a ellas. Se trata de hechos que forman parte de los testimonios incorporados a la investigación y que deberán ser establecidos judicialmente.

Un nuevo testimonio reactivó la causa

La investigación había permanecido durante años sin avances significativos debido a que las jóvenes no habían podido realizar formalmente sus declaraciones. Sin embargo, un nuevo testimonio presentado meses atrás permitió que la Justicia retomara distintas medidas y avanzara finalmente con la orden de detención.

Asensio actualmente se desempeñaba como entrenador en un club de Mar del Plata. Tras ser detenido, fue trasladado y se prevé que sea llevado a Bahía Blanca para prestar declaración indagatoria. La acusación que se investiga es por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Qué puede pasar ahora

Uno de los puntos que deberá analizar la Justicia es la antigüedad de los hechos investigados, ya que las situaciones denunciadas se remontan a más de una década. La defensa podría plantear cuestiones relacionadas con la prescripción.

Sin embargo, según explicó el medio bahiense, el nuevo testimonio presentado recientemente podría tener incidencia en el cómputo de los plazos. Será la Justicia la que determine cómo continúa el proceso y si corresponde avanzar con la investigación de los hechos denunciados.