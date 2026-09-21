Un hombre que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde marzo fue detenido este domingo durante un allanamiento realizado en el barrio Sierra de Marquesado, en Rivadavia. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad, en el marco de una investigación que llevó a los efectivos hasta una vivienda del complejo habitacional.

El operativo se concretó en la manzana O, del sector oeste del barrio Sierra de Marquesado. Hasta ese lugar llegó personal policial con la orden judicial correspondiente y, durante el procedimiento, detuvo a Lucas Ezequiel Castillo Límoyes.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el hombre contaba con un amplio prontuario y se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde marzo pasado. Según se indicó, había salido de la unidad carcelaria bajo el régimen de salidas transitorias, pero no regresó en la fecha establecida.

Castillo Límoyes se encontraba cumpliendo una condena por un hecho de robo a mano armada cuando dejó de presentarse ante las autoridades penitenciarias. Desde entonces, permaneció fuera del alcance del sistema penitenciario hasta que fue localizado durante el procedimiento realizado en Rivadavia.

El allanamiento formó parte de las medidas dispuestas por la UFI Delitos contra la Propiedad para avanzar en una investigación. Los efectivos se trasladaron hasta el domicilio señalado y concretaron la detención del sospechoso, quien quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

Con el operativo, la Policía logró ubicar a una persona que permanecía evadida del sistema penitenciario desde hacía varios meses. Ahora, la situación procesal de Castillo Límoyes quedó en manos de las autoridades judiciales intervinientes, que deberán determinar las medidas correspondientes a partir de su detención.

El procedimiento se sumó a las tareas investigativas desarrolladas por la Policía de San Juan en causas vinculadas con delitos contra la propiedad y permitió concretar la captura de un condenado que no había regresado al Servicio Penitenciario Provincial luego de una salida transitoria.