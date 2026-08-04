Un exintegrante del Grupo Especial Alacrán de Gendarmería Nacional fue detenido acusado de actuar como sicario en el asesinato de un comerciante chino ocurrido el viernes 31 de julio en Carapachay, partido de Vicente López. En el mismo operativo fueron detenidas dos mujeres y se secuestraron armas, municiones, un chaleco antibalas y prendas pertenecientes a la fuerza.

El principal sospechoso fue identificado como Luis Ayala, de 58 años, quien se retiró de Gendarmería Nacional en julio de 2025. Según la investigación policial, habría realizado tareas de inteligencia sobre la víctima antes de concretar el ataque.

El crimen tuvo como víctima a Chen Jian, de 36 años, y ocurrió en la calle Cajaraville al 3500, en Carapachay. La causa está a cargo del fiscal de Vicente López Oeste, Gastón Larramendi, quien avaló los allanamientos y las detenciones.

La investigación comenzó con el análisis de las cámaras de seguridad de un supermercado, registros privados y el sistema de vigilancia municipal. A partir de esas imágenes, los investigadores detectaron la presencia de un Peugeot 208 relacionado con el crimen.

Según consta en el parte policial, dentro del vehículo circulaban un hombre y una mujer que durante las horas previas al asesinato habrían seguido los movimientos del comerciante para establecer sus rutinas y desplazamientos.

Un pago con Mercado Pago, clave para la investigación

Uno de los elementos que permitió avanzar en la identificación de los sospechosos fue una compra realizada en un supermercado mediante Mercado Pago.

El registro de la operación electrónica, combinado con los datos de titularidad del vehículo observado en las cámaras, permitió a los investigadores llegar hasta Ayala y Adriana Cecilia Amado, señalada como la conductora del Peugeot durante el día del homicidio.

Los investigadores sostienen que Ayala habría sido quien ejecutó materialmente el asesinato, aunque esa acusación deberá ser corroborada y determinada por la Justicia en el avance de la causa.

Tres detenidos y un importante secuestro de armas

Con la información reunida, los investigadores identificaron tres domicilios vinculados con los sospechosos y desplegaron una serie de procedimientos en la localidad bonaerense de Merlo.

Durante una vigilancia, los efectivos localizaron el Peugeot 208 y detuvieron a Ayala. En ese momento, el vehículo era conducido por Alejandra Vanina Ciuccio, de 48 años, quien también quedó aprehendida.

En otro de los procedimientos, personal de la SubDDI de Vicente López interceptó a Adriana Cecilia Amado cuando circulaba en un Peugeot 206. La mujer habría sido registrada por las cámaras del supermercado mientras realizaba el pago electrónico que terminó siendo una de las claves de la investigación.

En el domicilio vinculado con el exgendarme, los investigadores secuestraron tres pistolas: una Bersa calibre 9 milímetros, una Bersa calibre .22 con seis municiones y una Taurus calibre 9 milímetros.

También encontraron un chaleco antibalas con la inscripción de Gendarmería Nacional, indumentaria perteneciente a la fuerza y teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si tienen relación con el homicidio.

Los allanamientos y las tareas investigativas continuaban para localizar otros elementos que puedan aportar información a la causa.

Por el momento, no se estableció cuál habría sido el móvil del asesinato ni quién habría contratado al presunto sicario. La Justicia deberá determinar además qué rol tuvo cada uno de los detenidos en el crimen del comerciante chino.