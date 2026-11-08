Un joven de 27 años fue detenido este domingo en Palermo, Buenos Aires, luego de hacerse pasar por bombero voluntario y circular con documentación falsa a pocos metros del escenario donde el papa León XIV participará de una misa multitudinaria durante su visita a la Argentina.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de la avenida del Libertador y la calle Kennedy, en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se prepara el escenario central para las actividades del Pontífice.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso se presentó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación que resultó ser apócrifa.

Qué llevaba el joven detenido cerca del escenario del Papa

Durante el control, los efectivos también detectaron que el hombre se desplazaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial.

Además, llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales cuya procedencia y utilización serán investigadas.

La situación llamó la atención de los agentes en medio del operativo de seguridad desplegado por la llegada de León XIV a Buenos Aires.

La decisión de la Justicia

Tras el procedimiento, intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que dispuso la detención del sospechoso en calidad de incomunicado.

La investigación contempla los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También se ordenó el secuestro de la motocicleta.

El episodio ocurrió en la previa de las actividades que León XIV encabezará en Palermo, en el marco de su visita apostólica a la Argentina, que incluye encuentros institucionales y celebraciones religiosas.