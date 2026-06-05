La investigación de un asalto cometido en Rawson derivó en la detención de un hombre que se hacía pasar por policía para cometer delitos. El sospechoso, de apellido Carrizo, tenía antecedentes penales, pedidos de captura vigentes y fue arrestado durante una serie de allanamientos que también permitieron secuestrar una motocicleta robada y una importante cantidad de marihuana.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Sur, quienes avanzaron sobre una causa por robo agravado ocurrida el pasado 21 de mayo en jurisdicción de Subcomisaría Villa Hipódromo.

La denuncia fue realizada por un hombre que aseguró haber sido interceptado por un sujeto que circulaba en una motocicleta negra y vestía prendas similares a las utilizadas por personal policial. Según el relato, el asaltante llevaba casco rebatible, pasamontañas y guantes, elementos que reforzaban su apariencia de integrante de una fuerza de seguridad.

De acuerdo con la investigación, el delincuente exhibió un arma de fuego que llevaba en la cintura y le robó un teléfono celular Motorola E13 y su Documento Nacional de Identidad. Antes de escapar, efectuó una detonación para intimidar a la víctima y le ordenó abandonar el lugar.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado al cruce de información, los investigadores lograron identificar a Carrizo como el presunto autor del hecho. Además, comprobaron que registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, y que tenía pedidos de captura activos requeridos por la UFI Cavig y la UFI Genérica.

Con autorización judicial y acompañados por un representante del Ministerio Público Fiscal, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en Villa Estornell, Rawson. Allí detuvieron al sospechoso y secuestraron distintos elementos de interés para la causa.

Durante el operativo también encontraron una motocicleta Yamaha MT-03 negra. Al verificar la documentación, detectaron que tenía colocada una patente correspondiente a otro vehículo. Posteriormente confirmaron que el rodado registraba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, los investigadores realizaron otro allanamiento en una vivienda de Villa Cremades, en Pocito. En ese procedimiento secuestraron 1.390 gramos de marihuana que dieron resultado positivo en las pruebas de campo realizadas en el lugar.

La sustancia quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras que Carrizo fue trasladado a la Central de Policía y quedó alojado a la espera de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.

La causa continúa bajo investigación para determinar si el detenido tuvo participación en otros hechos delictivos registrados en la provincia.