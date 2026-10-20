El streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido en redes como Chaipa7, fue detenido luego de que su novia lo denunciara por una presunta agresión ocurrida en una vivienda de Nordelta. La causa quedó caratulada como lesiones agravadas y es investigada por la UFI de Género de Tigre.

La denunciante es Lara Magalí Rapallo, de 20 años y conocida en internet como Naotzumi. Según declaró ante la Policía, durante una discusión su pareja la habría atacado con golpes de puño y patadas.

El episodio ocurrió el 15 de octubre en el barrio privado Barrancas del Lago, partido de Tigre. Tras un llamado al 911, efectivos llegaron al lugar y observaron una lesión visible en el pómulo izquierdo de la joven.

De León Quintana, de 28 años, presentaba un rasguño leve en el rostro. Ambos fueron asistidos por personal médico y posteriormente trasladados a una dependencia policial.

La Justicia ordenó la detención de Chaipa7

Una vez recibidas las actuaciones, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso la aprehensión del streamer por el delito de lesiones agravadas.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el episodio denunciado y reconstruir las horas previas a la intervención policial.

Rapallo quedó bajo un dispositivo de contención previsto para situaciones de violencia de género.

Un video mostró la discusión previa

Antes de la denuncia comenzó a circular en redes sociales un video que registró parte de una discusión entre ambos mientras conducían vehículos separados por Vicente López.

En las imágenes se escucha a Rapallo advertir que el seguro de los vehículos estaba a su nombre y señalar las consecuencias de un eventual choque. En otro momento, Chaipa7 propone realizar una carrera mientras uno de sus acompañantes lo incita a acelerar.

Ese material fue incorporado a la causa y será analizado por la Fiscalía como parte de la secuencia previa. El video no registra la agresión física denunciada en Nordelta.

La joven habló después de la denuncia

Tras conocerse el caso, Naotzumi publicó un mensaje en su cuenta de X en el que manifestó su intención de dar su versión cuando corresponda.

“Ya fueron dos años de silencio”, escribió, y aseguró contar con “pruebas, fotos y videos” sobre situaciones que todavía no hizo públicas.

Mientras avanza la investigación, Chaipa7 permanece acusado por lesiones agravadas y será la Justicia la encargada de establecer las responsabilidades en el episodio.