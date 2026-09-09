El procedimiento ocurrió durante la noche del martes en la zona sur de Rosario. Cerca de las 23.45, operadores del sistema de videovigilancia detectaron a dos hombres encapuchados en inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400.

Según la información preliminar, los sospechosos habrían protagonizado un confuso episodio y uno de ellos habría exhibido un arma.

A partir de las imágenes, los agentes observaron que ambos se retiraron del lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth negro.

Interceptaron el vehículo

Minutos después, efectivos policiales localizaron un automóvil con características similares y lo interceptaron en la esquina de bulevar 27 de Febrero y Colón.

En el interior viajaban Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, futbolista de Newell’s, y Lucas Gustavo P., de 27 años.

Los dos jóvenes fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Qué encontraron dentro del auto

Durante la requisa del vehículo, los policías encontraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros.

El arma no tenía el cargador colocado y tampoco presentaba cartuchos en la recámara. Además, fueron secuestrados un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros.

El material quedó incorporado a las actuaciones judiciales que buscan determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Una denuncia que apunta al otro detenido

La mujer que dio aviso sobre el episodio fue identificada como Ailén Solange A., de 26 años.

Según la información conocida, la denunciante manifestó que había observado mediante las cámaras al hombre identificado como P. y que, por sus características, habría sido quien descendió del vehículo con un arma en la mano.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el origen del conflicto ni sobre el vínculo entre la denunciante y los dos jóvenes. Tampoco está determinada cuál fue la participación concreta de Altamirano en el episodio.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario. La Fiscalía interviniente deberá avanzar con las medidas correspondientes para reconstruir el episodio y establecer la situación procesal de los dos jóvenes.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, quién habría portado el arma y cuál fue el rol específico de cada uno de los aprehendidos.

Quién es Pablo Altamirano

Altamirano tiene 21 años y realizó prácticamente toda su formación futbolística en Newell’s. Comenzó a jugar a los cuatro años en Malvinas y luego atravesó las diferentes categorías del club hasta llegar a las divisiones juveniles.

El mediocampista debutó en Primera División el 27 de septiembre del año pasado, durante el empate 3-3 frente a Deportivo Riestra.

El futbolista tiene contrato con Newell’s hasta diciembre de 2027 y forma parte del plantel profesional. Ahora, su nombre quedó involucrado en una investigación judicial iniciada a partir del procedimiento realizado en Rosario.