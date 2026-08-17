Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a su hermano con armas

Un hombre de 34 años fue detenido en Rawson, acusado de amenazar a su hermano durante un episodio ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en Villa Lerga. Según informó la Policía, durante el procedimiento se secuestró un arma blanca y posteriormente el damnificado entregó de manera voluntaria un arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la noche y motivó un llamado de alerta a la Comisaría 3ª, que tiene jurisdicción en la zona. La denuncia indicaba que un hombre estaría amenazando a su hermano con un arma de fuego.

Al arribar al domicilio, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Brizuela, de 34 años, y al secuestro de un arma blanca.

En el lugar, los policías entrevistaron al presunto damnificado, de 25 años, quien manifestó que su hermano lo había amenazado utilizando tanto un arma blanca como un arma de fuego.

Intervino Flagrancia

Minutos después se presentó en el domicilio el ayudante fiscal de Flagrancia, quien fue informado sobre lo ocurrido y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

En ese contexto, el joven de 25 años hizo entrega de forma espontánea y voluntaria de un arma de fuego, que, según manifestó, había encontrado en el interior de la vivienda.

El arma quedó secuestrada y fue incorporada al procedimiento judicial iniciado a partir del episodio.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, mientras que el hombre aprehendido quedó vinculado al procedimiento por las amenazas denunciadas.