Un hombre de 41 años fue detenido por la Brigada de Investigaciones Norte (BIN), acusado de asaltar a choferes de Uber bajo la modalidad de falso pasajero. Según la investigación, abordaba los vehículos como un cliente, solicitaba que lo trasladaran y luego atacaba a los conductores para robarles.

El sospechoso fue identificado por su apellido, Ponce, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para establecer si participó en otros hechos similares.

La detención se concretó después de una serie de denuncias que permitieron a los investigadores orientar las tareas e identificar al presunto autor de los asaltos.

Lo buscaron en su casa y lo encontraron en la de su hermana

Durante la jornada del viernes, los efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, pero no lo encontraron allí. Ante esa situación, montaron una vigilancia en la vivienda de una hermana, donde finalmente lograron detenerlo.

Al momento de la aprehensión, Ponce tenía consigo la peluca que presuntamente utilizaba para cometer los robos. El elemento fue secuestrado por los investigadores y quedó incorporado como prueba en la causa.

Investigan si hubo más ataques

La investigación continúa para determinar la participación del detenido en otros episodios con características similares. Por el momento, el hombre permanece a disposición de la Justicia y su situación procesal dependerá del avance de las actuaciones.

La principal hipótesis apunta a que utilizaba la modalidad de falso pasajero para acercarse a los conductores y concretar los asaltos durante los traslados.