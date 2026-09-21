Un hombre de 32 años fue detenido en la tarde del 21 de agosto en una vivienda de Rawson, luego de que la Policía acudió por un llamado de emergencia a un episodio de violencia. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría agredido físicamente a su madre y a la pareja de ella, además de provocar daños en el interior del domicilio.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:02 en una vivienda ubicada sobre calle San Roque, en Rawson. Personal del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por un operador del Cisem, quien alertó sobre la presencia de un hombre que se encontraba agresivo dentro del inmueble.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la puerta de ingreso de la vivienda violentada y abierta. Desde el interior escucharon pedidos de auxilio, por lo que ingresaron para verificar la situación.

La puerta principal de ingreso fue violentada por el sujeto que fue detenido.

Dentro de la casa encontraron a dos personas mayores de edad que habían reducido a un hombre que se encontraba en un estado de gran agresividad. Ante esa situación, los efectivos procedieron a detenerlo e identificarlo como Mario Alberto Rodríguez, de 32 años, quien reside en el mismo domicilio.

Luego, los policías entrevistaron a la madre del detenido. La mujer relató que su hijo había llegado aproximadamente a las 13 y, poco después, comenzó a agredirla físicamente tanto a ella como a su pareja, de 31 años.

De acuerdo con el relato incorporado al procedimiento policial, el acusado habría utilizado golpes de puño y patadas contra ambas víctimas. Como consecuencia del episodio, las dos personas presentaron lesiones visibles.

La situación también habría provocado daños materiales dentro de la vivienda. Según manifestó la mujer ante los efectivos, durante el incidente el hombre rompió varios muebles del interior de la casa.

El procedimiento quedó encuadrado como lesiones agravadas por el vínculo, la intervención estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico Sur, integrado en ese procedimiento por la oficial subinspectora Katya Gómez, el oficial ayudante Lucas Sánchez, el cabo Nahuel Gómez y la agente Soledad Silva.

Rodríguez fue aprehendido a las 14:25 en el interior del domicilio, poco después del momento en que se produjo el llamado al Cisem.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los efectivos establecieron comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). Minutos después se presentó en el lugar el ayudante fiscal de turno de Flagrancia, doctor Francisco Montaña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.