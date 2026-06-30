Un hombre de 51 años fue detenido este lunes en la Capital sanjuanina, acusado de protagonizar un grave hecho de violencia de género en el que habría golpeado salvajemente a su pareja, amenazado con un cuchillo y provocado una doble fractura en una de sus piernas. La investigación quedó en manos de la Justicia, que le atribuye provisoriamente los delitos de lesiones graves y amenazas.

El acusado fue identificado como Javier Enrique Albanes, quien fue arrestado en su domicilio del barrio Villa Santa Cruz por orden del juez de Garantías Eugenio Barbera, a pedido del fiscal Eduardo Martínez, luego de que se reunieran los primeros elementos de prueba.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, el episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, después del partido de la Selección Argentina. Según su relato, un familiar del imputado llegó a la vivienda con la intención de consumir bebidas alcohólicas y marihuana. La mujer manifestó su desacuerdo y pidió que el visitante se retirara, aunque Albanes continuó bebiendo alcohol.

Siempre según la denuncia, minutos más tarde el hombre comenzó a exigirle dinero que ella tenía guardado. Ante la negativa de entregárselo, habría reaccionado de manera violenta, derribándola en varias oportunidades, golpeándola y amenazándola con un cuchillo de cocina.

La víctima declaró que logró salir de la vivienda para pedir ayuda, pero fue alcanzada por el agresor, quien la tomó del cabello y la arrastró nuevamente hacia el interior del domicilio. Allí, presuntamente le propinó una fuerte patada en la pierna derecha y luego la empujó, provocando que cayera al suelo.

La mujer aseguró que inmediatamente sintió un intenso dolor y le manifestó a su pareja que creía tener la pierna fracturada. Sin embargo, siempre de acuerdo con su testimonio, el acusado la insultó, la acusó de "hacerse la víctima" y la dejó inmovilizada durante varios minutos.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 realizado por un vecino que alertó sobre la situación. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el sospechoso ya había escapado por la parte posterior de la vivienda.

Los policías asistieron a la víctima y solicitaron una ambulancia que la trasladó de urgencia al Hospital Rawson. Los estudios médicos confirmaron que presentaba una doble fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, además de múltiples hematomas y lesiones en ambos brazos y en la pierna izquierda.

Con los primeros elementos incorporados a la investigación, la Justicia ordenó la detención de Albanes, quien permanece alojado a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. La causa continúa en etapa investigativa para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con el proceso judicial.