Un hombre fue aprehendido en Rawson luego de intentar ingresar a robar a un comercio de ropa ubicado en Villa Krause. El operativo fue llevado adelante por personal policial del Comando Sur, tras una alerta recibida desde la sala de monitoreo.

El hecho ocurrió en el local “Tu Facha”, ubicado sobre Boulevard Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría intentado ingresar al negocio con intenciones de sustraer elementos, aunque no logró concretar el robo.

Mientras realizaban recorridas de prevención por la zona, efectivos policiales fueron comisionados por la sala de control, que informó sobre la presencia de un sujeto intentando cometer un ilícito dentro del comercio.

Ante la advertencia, los uniformados se dirigieron rápidamente hacia el lugar para verificar la situación y comenzaron con la búsqueda del sospechoso en las inmediaciones. Al circular por la intersección de calles Alvear y Kennedy, los policías observaron a un hombre que coincidía con las características aportadas por el operador de monitoreo.

Los efectivos procedieron a identificar al sujeto y realizaron un palpado preventivo de urgencia. Durante esa intervención encontraron entre sus prendas una tijera con mango de color rojo. Luego de comunicarse nuevamente con la sala de monitoreo, se confirmó que se trataría del individuo señalado como presunto autor del intento de robo en el comercio de ropa.

Tras la confirmación de los datos, se dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia, que quedó a disposición de la Justicia para determinar la situación procesal del detenido.

El hombre, cuya edad fue informada inicialmente como de 51 años y posteriormente cercana a los 60 años, también presentaba quemaduras por abrasión, según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento.

La investigación continuará para establecer las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad del acusado.