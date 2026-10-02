Un delinceunte fue detenido después de ser señalado por intentar robar elementos del interior de una camioneta en Rawson. El procedimiento ocurrió durante la tarde de este miércoles en inmediaciones de calle Mendoza y Calle 5, donde un familiar del propietario del vehículo siguió al sospechoso y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:58, en jurisdicción de la Comisaría 6ª, cuando personal de la División Comando Radioeléctrico Sur, a bordo del móvil H-60, fue comisionado por efectivos de Trueno Halcón ante un aviso sobre una aprehensión civil.

El sujeto fue detenido por testigos del hecho, entre ellos el hermano del damnificado.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido sobre la vereda norte de Calle 5. Los efectivos procedieron a aprehenderlo y lo trasladaron hasta el móvil policial. El sospechoso fue identificado como Cristian Abel Cuello, de 32 años, con domicilio en el departamento Pocito.

Luego, los uniformados entrevistaron a un hombre de 54 años, quien relató cómo se había producido la situación. Según su testimonio, se encontraba en su domicilio cuando su hermano, le advirtió a viva voz que estaban intentando robar en una camioneta.

La ventanilla fue violentada para sustraer efectos de la parte trasera de la cabina.

Este hombre se encontraba trabajando sobre el techo de la vivienda y, al observar lo que ocurría, habría visto a un hombre violentando el vidrio de la ventana trasera derecha de una camioneta Toyota 4x4. Ante esa situación, descendió y comenzó a seguir al sospechoso a pie.

La persecución se extendió hasta calle 5, donde finalmente logró alcanzarlo y retenerlo. En ese momento, además, un vecino dio aviso al sistema de emergencias 911, lo que permitió la intervención del personal policial.

Los efectivos constataron la situación y trasladaron al sospechoso, mientras avanzaron con las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del intento de robo.

Tras la aprehensión, el personal policial mantuvo comunicación con el sistema acusatorio y puso en conocimiento a las autoridades judiciales sobre el procedimiento. Desde la UFI Flagrancia se dispuso la intervención del ayudante fiscal Marcelo Bustos.

Una vez que Bustos llegó al lugar, tomó conocimiento de las circunstancias del hecho y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia contra Cuello, en el marco del legajo N° 101/26, caratulado provisoriamente como robo en grado de tentativa.

La investigación quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia de turno, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del episodio y determinar las circunstancias en las que se produjo el daño en la camioneta.

El caso quedó registrado como un nuevo procedimiento de Flagrancia a partir de la intervención de un vecino y de los familiares del propietario del vehículo, quienes retuvieron al sospechoso antes de la llegada de los efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.