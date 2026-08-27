Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un vehículo. El caso salió a la luz después de que su expareja recibiera un audio de WhatsApp en el que habría reconocido la voz del acusado realizando la propuesta.

La denuncia fue presentada por una mujer de 27 años ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. Según manifestó ante las autoridades, el hombre, padre de sus cuatro hijos, habría expresado en la grabación su intención de entregar a dos de los menores a cambio de un automóvil.

Ante la gravedad de la presentación, tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Oberá, que ordenó una serie de medidas para proteger a los niños, avanzar con la detención del sospechoso y preservar posibles pruebas.

El procedimiento se concretó cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, cuando efectivos de la Unidad Regional XI de la Policía de Misiones allanaron una vivienda del barrio Municipal y detuvieron al acusado.

De acuerdo con la información conocida durante la investigación, el hombre cuenta con antecedentes penales vinculados a robos. También habría estado involucrado anteriormente en causas relacionadas con el narcomenudeo.

Como parte de las medidas judiciales, personal de Cibercrimen secuestró tres teléfonos celulares relacionados con la denunciante, el detenido y una tercera persona cuya posible participación todavía se encuentra bajo investigación. Los dispositivos serán sometidos a pericias para reconstruir las circunstancias del presunto ofrecimiento y determinar si hubo más personas involucradas.

Mientras avanza la causa, los cuatro hijos del acusado, de 11, 9 y 5 años y un año y ocho meses, quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna. Además, recibieron asistencia y contención por parte de una psicopedagoga y una trabajadora social.

La investigación quedó encuadrada bajo la calificación de “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”. El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para esclarecer lo ocurrido.