Personal de la División Comando Sur aprehendió a un hombre de 40 años, identificado como González Díaz, acusado de ingresar a robar a una vivienda de Villa Paolini, en Pocito.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de la 1:18 de la madrugada, en un domicilio ubicado sobre calle Libertad al 102. Según la denuncia realizada por el propietario, un hombre de 42 años, un sujeto había ingresado a su casa. La situación derivó en una persecución que permitió a los efectivos localizar al sospechoso.

Vecinos alertaron que estaba sobre los techos

Mientras los policías realizaban recorridas por la zona, fueron alertados por el hijo del damnificado, quien circulaba en motocicleta y manifestó que su padre perseguía al intruso.

Con esa información, los uniformados iniciaron un rastrillaje que los llevó hasta Villa Barboza, sobre calle Valle de la Luna, lote 5.

En el lugar, vecinos señalaron que el sospechoso se encontraba desplazándose por los techos. Con autorización de los moradores, los efectivos ingresaron a un fondo y finalmente lograron aprehender a González Díaz.

Intervino la UFI Flagrancia

Tras la detención, tomó intervención la UFI Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento especial correspondiente. La causa quedó caratulada como “Hurto Agravado por Escalamiento”, con actuación de la Comisaría 6ª.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ingreso a la vivienda y los elementos que habrían sido sustraídos.