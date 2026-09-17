Un hombre de apellido Pimentel fue detenido este jueves en Caucete, luego de varios días de búsqueda policial a raíz de distintas denuncias por robos registrados durante el año en inmediaciones de la localidad de Pie de Palo.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 9°, que intervino luego de que vecinos de la zona radicaran varias denuncias en esa dependencia. Según la información policial, los denunciantes señalaron a un hombre como presunto responsable de la sustracción de chapas, bicicletas y distintos efectos.

A partir de las presentaciones realizadas, la investigación avanzó durante los últimos meses y en septiembre la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad ordenó la búsqueda y detención de Pimentel.

El momento en que el presunto delincuente era bajado del patrullero y trasladado a los calabozos de Comisaría 9°.

Los efectivos de la Comisaría 9° iniciaron entonces distintas tareas para establecer el paradero del sospechoso. Durante varios días realizaron averiguaciones y recorrieron diferentes sectores del departamento Caucete hasta reunir información que permitió localizarlo.

Finalmente, los investigadores establecieron que el hombre se encontraba oculto en una vivienda que no correspondía a su domicilio particular. El inmueble pertenece a personas de apellido Videla, quienes, de acuerdo con la información aportada por la Policía, le brindaron resguardo mientras era buscado por la Justicia.

Con esos datos, los efectivos concretaron el procedimiento y lograron detener a Pimentel, quien quedó alojado en los calabozos de la Comisaría de Caucete.

La detención se produjo en el marco de las actuaciones iniciadas por las distintas denuncias formuladas por vecinos de Pie de Palo. Las presentaciones involucraron presuntos robos de chapas, bicicletas y otros elementos, por lo que la investigación quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Tras la captura, el detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente y permanece alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas. Según se informó, debe afrontar una audiencia de formalización en la que se expondrían las acusaciones vinculadas con los distintos hechos denunciados.

La investigación también contempló las circunstancias en las que Pimentel fue localizado, debido a que permaneció oculto en una vivienda ajena mientras pesaba sobre él la orden de búsqueda y detención.