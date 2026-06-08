Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró durante la noche de este sábado en Villa San Damián, departamento Rawson, donde un hombre fue detenido por la Policía luego de irrumpir armado con un cuchillo en la vivienda de su ex pareja e intentar agredir a otra mujer que se encontraba en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 23:08 horas en una vivienda ubicada sobre calle Álvarez Condarco. Personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, integrado por la oficial subinspectora Katya Gómez, el cabo Jonathan Guevara y los agentes Soledad Silva y Agustín Valdez, acudió al lugar tras ser comisionado por el operador del sistema de emergencias 911.

Según consta en las actuaciones, la denuncia alertaba sobre la presencia de un hombre que estaba agrediendo a una mujer utilizando un arma blanca. Al arribar al domicilio, los efectivos fueron advertidos por varios transeúntes que realizaban señas y manifestaban a viva voz que un sujeto había ingresado armado a la vivienda señalada.

Ante la situación, los uniformados ingresaron de inmediato al inmueble. Allí observaron a un hombre vestido con ropa oscura que sostenía un cuchillo en su mano derecha. Frente al riesgo existente para las personas presentes, procedieron a reducirlo y concretar su aprehensión. Además, secuestraron el arma blanca que portaba.

El detenido fue identificado como Carlos Rodrigo Frías, de 30 años, domiciliado en el barrio Teresa de Calcuta, en el departamento Pocito.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron a una mujer, de 25 años, quien manifestó que el aprehendido era su ex pareja. De acuerdo con su relato, el hombre se presentó en la vivienda y comenzó a agredir verbalmente a una amiga que se encontraba en el lugar.

Siempre según la denuncia, la situación se tornó más violenta cuando Frías tomó un cuchillo e intentó atacar a la joven. En ese momento, su ex intervino para impedir la agresión y se interpuso entre ambos, circunstancia en la que también resultó agredida por el sospechoso.

La rápida intervención policial permitió controlar la situación y evitar que el episodio tuviera consecuencias más graves. El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal José Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó encuadrada provisoriamente en el marco de una investigación por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.