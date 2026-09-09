Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaba recorridas de prevención cuando observó a un hombre que circulaba en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, el individuo aceleró el paso y tomó por calle Mendoza hacia el sur. Los efectivos lo siguieron e interceptaron en el cruce de Mendoza y Mitre.

El hombre fue identificado como Licciardi Miranda, de 33 años. Durante el procedimiento, los policías advirtieron que presentaba un fuerte aliento etílico y que profería insultos.

La sustancia estaba dentro de un morral

Al momento de exhibir sus pertenencias, el hombre mostró un morral de color negro. En su interior encontraron una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia granulada de color blanco.

Junto a la sustancia también llevaba una balanza de precisión negra, con detalles en azul y gris, elemento que fue secuestrado durante el procedimiento.

La prueba confirmó que era cocaína

Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Drogas Ilegales. En presencia de testigos, los efectivos realizaron la correspondiente prueba de campo sobre la sustancia.

El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 gramos.

Por disposición de la fiscal federal interviniente, además de la droga fueron secuestrados dinero en efectivo, la balanza de precisión y un iPhone 17 Pro de color naranja, con una funda del mismo tono.

Quedó vinculado a una causa federal

Licciardi Miranda quedó vinculado a una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Por disposición de la Justicia Federal, fue citado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes y posteriormente se dispuso su licenciamiento.