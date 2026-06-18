Un hombre de 37 años fue detenido en Capital luego de ser sorprendido con una mochila y un bolso que contenían diversos elementos robados minutos antes en calle Haití. El procedimiento quedó enmarcado en una causa por encubrimiento con intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió en barrio Corrientes, en la zona de calles Yapeyú y Soler, donde personal del Cuerpo Especial de Vigilancia observó a un sujeto encapuchado que transportaba bultos de color negro. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga a pie y arrojó los objetos durante la huida.

Los efectivos lograron aprehenderlo a pocos metros y secuestraron los elementos abandonados. Entre ellos había dos netbooks marca HP, un proyector Benq con sus cables de alimentación y HDMI, una caja de mechas, una caja de herramientas marca Stanley, una mochila negra y un porta proyector con la inscripción “Epson”.

Todos los objetos presentaban la identificación “Godoy Eventos”, lo que permitió establecer rápidamente su procedencia. Minutos después, el damnificado se comunicó con la Policía para denunciar el robo de esos mismos elementos desde su domicilio.

Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que los equipos pertenecían al denunciante, por lo que fueron incorporados como evidencia en la causa.

Por disposición del ayudante fiscal Mariano Teja, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. El detenido, identificado como Chena, quedó vinculado a la investigación mientras avanza el proceso judicial para determinar su responsabilidad en el hecho.