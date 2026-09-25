Un hombre de 30 años fue detenido este viernes en Rawson luego de que policías de Motorizada N° 2 lo observaron trasladando dos mochilas que contenían una gran cantidad de herramientas, cuchillos y otros elementos cuya procedencia no pudo acreditar. El procedimiento ocurrió durante una recorrida preventiva y los investigadores luego relacionaron algunos de los objetos encontrados con un hecho ilícito denunciado en un comercio de la zona.

El operativo se realizó alrededor de las 10:15, cuando el cabo primero Eduardo Escudero y el cabo Stmen Marcelo, ambos numerarios de Motorizada N° 2, recorrían las inmediaciones de Boulevard Sarmiento y calle Fournier, en Rawson.

En ese lugar, los efectivos observaron a un hombre de contextura delgada que llevaba dos mochilas pesadas de color naranja, tipo escolar. Según consta en el acta policial, cuando los uniformados intentaron entrevistarlo, el sospechoso arrojó las mochilas al suelo y comenzó a correr por Boulevard Sarmiento hacia el este.

Las dos mochilas estaban cargadas con herramientas y otros objetos.

Los policías iniciaron la persecución y consiguieron alcanzarlo a pocos metros. El hombre fue identificado como Pedro Juan Ormeño, de 30 años, domiciliado en Villa San Damián, en Rawson.

Al revisar las mochilas, los efectivos encontraron una importante cantidad de herramientas. Entre los elementos secuestrados quedaron 13 llaves combinadas de acero de distintas medidas, seis destornilladores, una llave francesa, dos pinzas pico de loro, dos pinzas de punta larga, un hacha y un martillo multipunción.

También encontraron una térmica disyuntor, dos mechas de taladro y varios clavos metálicos de diferentes medidas. Además, había tres paquetes de cuchillos Tramontina, cada uno con 12 unidades, una amoladora angular Black+Decker de 820 watts, con cable de alimentación y un disco de corte de metal desgastado.

La policía buscará confirmar la procedencia de los efectos secuestrados.

Entre los efectos también apareció una botella cerrada de Fernet Branca.

Durante el procedimiento, los policías le preguntaron al hombre por la procedencia de los elementos. Según el acta, Ormeño no pudo acreditar que fueran de su propiedad y manifestó que tenía previsto venderlos.

La situación se tornó luego más tensa. De acuerdo con lo informado por los efectivos, el hombre adoptó una actitud hostil, profirió insultos y arrojó golpes de puño contra el personal, aunque no consiguió provocar lesiones. Los policías utilizaron la fuerza pública para concretar su aprehensión.

Posteriormente, los uniformados realizaron una consulta con la Unidad de Asistencia Temprana (UAT), donde tomó conocimiento el ayudante fiscal Alejandro Díaz. Desde esa dependencia se indicó que la UFI no intervendría en ese momento y se dispuso labrar las actuaciones correspondientes para establecer la procedencia de los elementos.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el personal comunicó el secuestro de los objetos a través de la frecuencia Sur y alertó a las distintas estaciones policiales. Poco después, los efectivos tomaron conocimiento de que en la intersección de calle Santa Rosa y Torino, donde funciona el local Pancho’s Ricky, se había registrado un hecho ilícito cuyos elementos sustraídos presentarían similitudes con algunos de los objetos encontrados en poder del detenido.

Ante esa situación, los elementos quedaron bajo cadena de custodia en la sede policial jurisdiccional para avanzar con las averiguaciones destinadas a determinar su procedencia y establecer si guardaban relación con el hecho denunciado.

Por su parte, Ormeño fue trasladado a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedó vinculado al expediente contravencional con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.