Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada en Capital, luego de ser señalado como uno de los sospechosos que intentaban abrir vehículos estacionados en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo Especial de Vigilancia, que intervino tras un llamado al 911.

El hecho comenzó cuando efectivos de esa división realizaban recorridas preventivas en la zona de General Acha y Abraham Tapia. Allí, un vecino alertó sobre la presencia de tres sujetos que, según manifestó, intentaban abrir autos estacionados.

El testigo aportó características físicas y detalles de la vestimenta de los sospechosos. También indicó que se habían desplazado por calle General Acha hacia el norte, por lo que los uniformados iniciaron recorridas por las inmediaciones para localizarlos.

Lo interceptaron con un destornillador

Cerca de las 00:22, los efectivos visualizaron a un hombre cuyas características coincidían con las descriptas por el vecino. Fue interceptado en la intersección de 9 de Julio y General Paz.

Durante el palpado preventivo, los policías encontraron entre sus prendas un destornillador tipo Phillips con mango de plástico negro. El elemento fue secuestrado y el sospechoso, identificado como Silva, de 30 años, quedó aprehendido.

Una cerradura presentaba signos de violencia

Luego, el personal policial entrevistó al propietario de un automóvil Chevrolet blanco, quien constató que la cerradura de la puerta del conductor presentaba signos de haber sido violentada.

Ante esta situación, tomó intervención el ayudante fiscal, quien consultó con el fiscal de turno y dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia. El funcionario judicial se hizo presente en el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación buscará establecer las circunstancias del hecho y la eventual participación del aprehendido en el intento de apertura del vehículo. Por el momento, la información policial no precisa si los otros dos sospechosos fueron localizados.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.