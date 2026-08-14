Un hombre fue detenido por personal de la Unidad Operativa Zapata luego de que vecinos alertaron sobre la presencia sospechosa de un individuo en el interior del barrio CGT. Durante el procedimiento, los efectivos le realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus prendas un arma de fuego tipo revólver de grueso calibre.

El procedimiento se produjo durante una recorrida de rutina, a partir del requerimiento de vecinos que advirtieron la presencia de un sujeto cuya actitud les resultó sospechosa. Ante esa situación, los policías se trasladaron hasta el barrio CGT para verificar lo informado e interceptaron al hombre señalado.

Según la información policial, los uniformados intentaron entrevistarlo para establecer su identidad y conocer los motivos de su permanencia en el lugar. Sin embargo, el sujeto reaccionó de manera hostil ante la presencia policial y se mostró molesto durante el contacto con los efectivos.

Frente a esa situación, el personal actuante realizó un palpado de urgencia como medida preventiva. Durante el procedimiento, los policías detectaron que el hombre llevaba consigo un arma de fuego tipo revólver de grueso calibre.

Los efectivos procedieron entonces a reducir al sospechoso y secuestraron el arma, que en principio fue identificada como un revólver calibre 32. Ante el hallazgo, los uniformados solicitaron directivas al sistema acusatorio para determinar las medidas que correspondían.

Desde la UFI Flagrancia se dispuso la intervención de un funcionario judicial, quien se hizo presente para iniciar el procedimiento especial correspondiente. El hombre de 22 años domiciliado en la villa del Rosario en el departamento 9 de Julio quedó vinculado a una causa por la presunta tenencia ilegal de un arma de fuego y fue trasladado a una dependencia policial, donde continuaron las actuaciones legales.

El revólver secuestrado quedó a disposición de la Justicia y fue remitido a la División Criminalística para la realización de las pericias correspondientes. Los especialistas deberán determinar, entre otros aspectos, las características precisas del arma y establecer si se encontraba en condiciones de efectuar disparos.

La investigación quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para determinar la situación judicial del detenido.