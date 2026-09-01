Un hombre de 40 años fue detenido en Rawson luego de que efectivos policiales encontraran un revólver calibre .38 entre sus pertenencias durante un control preventivo. El procedimiento se realizó alrededor de las 17:30, en inmediaciones de calle Las Vicentinas, a unos 20 metros al norte de Dr. Ortega, conocida como Superiora.

El sospechoso fue identificado como Héctor Rafael Díaz, quien circulaba a bordo de una motocicleta Zanella ZR 150cc cuando fue interceptado por personal de la brigada de calle de la División UFI Genérica.

Encontraron un revólver en su morral

Durante la entrevista de rigor, los efectivos solicitaron al motociclista que exhibiera sus pertenencias. Al revisar un morral negro marca Fashion que llevaba consigo, encontraron en uno de los bolsillos un revólver Smith & Wesson calibre .38, con número de serie 8009.

Ante el hallazgo, los policías dieron aviso al ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quien puso la situación en conocimiento de la fiscal Daniela Pringles.

Intervino la Justicia

El caso fue comunicado al juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, quien dispuso el secuestro del arma y la detención del sospechoso.

Para documentar el procedimiento, se solicitó la presencia de personal de Policía Científica y de testigos civiles. Los peritos realizaron el levantamiento y secuestro del arma encontrada durante la requisa.

Quedó detenido en la Comisaría 6ª

Después del operativo, Díaz fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 6ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Además del revólver, los efectivos incautaron la motocicleta Zanella en la que se movilizaba al momento del procedimiento.

El hombre deberá permanecer detenido hasta la realización de la audiencia correspondiente, en el marco de una investigación por el delito de portación ilegítima de arma de fuego.