Un hombre de 28 años fue detenido en Rawson luego de intentar escapar de la Policía durante un recorrido preventivo. En medio de la persecución, el sospechoso arrojó un objeto que posteriormente fue identificado como una pistola calibre 22.

El procedimiento ocurrió en calle Recabarren, al oeste de Newbery, en jurisdicción de la Comisaría 25ª. Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban recorridas por la zona cuando observaron al sujeto y notaron que comenzó a correr al advertir su presencia.

Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución. Durante la huida, el hombre descartó un bulto que llevaba consigo, aunque finalmente fue interceptado y aprehendido por el personal policial.

Al revisar el elemento que había arrojado, los efectivos constataron que se trataba de una pistola marca Bersa, calibre 22. El arma fue secuestrada como parte del procedimiento.

El caso quedó caratulado como portación ilegítima de arma de fuego y tomó intervención la UFI Flagrancia. Por disposición del ayudante fiscal, se inició el procedimiento especial de flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.