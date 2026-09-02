Un hombre de 60 años fue detenido durante la mañana de este lunes 31 de agosto, luego de ser señalado por vecinos de la zona de haber sistraído una caja de herramientas y una mochila que se encontraban en el interior de un automóvil. El procedimiento se realizó en inmediaciones de calle Sargento Cabral y Colón, en Capital, y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho se inició cuando personal de la División Comando Urbano se encontraba realizando recorridas de prevención y seguridad y escuchó una comunicación a través del equipo policial. El aviso alertó sobre un sujeto que habría ingresado a un automóvil estacionado en calle Monteagudo al 1500, en inmediaciones del barrio Del Carmen, y habría sustraído una caja de herramientas y una mochila.

Esta caja de herramientas fue sustraída por el acusado.

Según la información aportada a los efectivos, el sospechoso había escapado del lugar y se dirigía por calle Sargento Cabral hacia el este. También se indicó que vestía una campera de color marrón claro.

Con esos datos, los uniformados iniciaron una recorrida por la zona para intentar localizarlo. La búsqueda continuó hasta inmediaciones de calle Colón, donde civiles alertaron a los policías que el hombre se había dirigido hacia un descampado ubicado en el sector donde se encuentra la antena de Radio Colón.

Los efectivos intensificaron el rastrillaje y finalmente lograron localizar al sospechoso. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, los damnificados ya lo habían interceptado y se encontraban agrediéndolo físicamente.

Pese a su edad el hombre recibió una brutal golpiza.

El hombre fue identificado como Rubén Daniel Barrera, de 60 años, domiciliado en el departamento Chimbas. Ante la situación, el personal policial intervino para evitar que continuaran las agresiones y retiró al acusado del lugar para trasladarlo hasta el móvil policial.

En el procedimiento también intervino la cabo Yanel Manrique, perteneciente al Comunal 30 de Capital, quien ya se encontraba en la zona. Los efectivos informaron a través del equipo al operador de turno del CISEM que el sospechoso había sido agredido por los damnificados y solicitaron la presencia de personal médico del servicio 107.

El procedimiento quedó caratulado como “Hurto” y fue incorporado al Legajo N° 25/26. El damnificado fue identificado como Jesús Agustín Cabello, de 38 años, domiciliado en Capital.

Posteriormente, los policías establecieron comunicación con el Sistema Acusatorio. La cabo Manrique se comunicó telefónicamente con el cabo primero Carlos Atampiz, quien puso en conocimiento de la situación al fiscal Mario Quiroga.

A partir de las directivas impartidas por la Justicia, se dispuso la intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien se presentó en el lugar para dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

Barrera quedó aprehendido y vinculado a la investigación por el presunto hurto ocurrido en inmediaciones de calle Monteagudo. La intervención judicial quedó a cargo de la UFI Flagrancia, mientras que el procedimiento fue recibido en la Comisaría 27ª por el oficial subinspector Mathías Funes.