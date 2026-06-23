Un hombre de 36 años fue detenido en Pocito luego de ser sorprendido transportando un lavarropas que había sido robado minutos antes. El procedimiento se concretó durante recorridas de prevención en la zona de calle 11 y Aberastain.

El hecho se inició cuando un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de un sujeto que circulaba con una carretilla cargando un electrodoméstico de gran tamaño, en una actitud que llamó la atención en el lugar.

Ante la advertencia, los efectivos se dirigieron hacia una finca ubicada frente a la sede del INTA, entre calles Lemos y Vidart. Allí observaron al sospechoso trasladando el lavarropas y le dieron la voz de alto.

Sin embargo, el hombre intentó escapar, aunque fue alcanzado y aprehendido a pocos metros. El detenido fue identificado como Gordillo, de 36 años.

Minutos después del procedimiento, un llamado al 911 denunció el robo de un lavarropas. La víctima se hizo presente en el lugar y reconoció el electrodoméstico recuperado como de su propiedad, lo que confirmó el ilícito.

Tras la intervención judicial, el ayudante fiscal Andrés Cerutti dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de utilería y daño agravado.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes en torno al hecho.