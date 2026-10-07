Un hombre de 29 años fue detenido en Caucete, acusado de estar vinculado a distintos robos de pertenencias del interior de vehículos estacionados en la vía pública. El sospechoso, de apellido Cabrera, tenía un pedido de detención dispuesto por la Justicia y fue localizado por efectivos de la Brigada de Investigaciones Este en la plaza departamental.

El procedimiento se concretó luego de una serie de tareas investigativas realizadas por personal policial, a partir de un oficio judicial emitido en el marco de distintas causas que tramita la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Durante una recorrida, los investigadores observaron al sospechoso en el interior de la plaza departamental de Caucete, sobre calle Belgrano. Al reconocerlo y constatar que se trataba de la persona buscada, procedieron a identificarlo y concretaron su aprehensión.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió dar cumplimiento a la orden de detención que pesaba sobre el hombre.

Cabrera quedó vinculado a diferentes legajos judiciales en los que se investigan hechos de sustracción de efectos personales y otros objetos del interior de automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.

Tras la aprehensión, los efectivos de la Brigada Este se comunicaron con la ayudante fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad para informar las circunstancias del procedimiento.

La funcionaria judicial dispuso que el sospechoso permaneciera detenido y que se completaran las actuaciones legales correspondientes.

De esta manera, Cabrera quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su presunta participación en los distintos hechos denunciados.