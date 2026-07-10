Un hombre de 33 años fue detenido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, acusado de haber agredido a su pareja durante un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda del barrio ubicada sobre la calle Islas Malvinas Sur al 500.

La intervención policial se produjo luego de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre una presunta situación de violencia en el domicilio. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda escucharon los pedidos de auxilio de una mujer provenientes del interior de la vivienda y, ante la urgencia de la situación, ingresaron al inmueble.

Dentro de la casa encontraron al sospechoso en un evidente estado de alteración. La víctima, de 29 años, manifestó a los policías que había sido golpeada por su pareja y que, durante la discusión, el hombre le arrojó aceite caliente que estaba utilizando mientras cocinaban.

De acuerdo con el informe policial, la mujer sufrió lesiones leves en la zona de la boca y el labio superior. Personal médico le ofreció asistencia y el traslado a un centro de salud para una evaluación más completa, aunque la víctima decidió rechazar la atención.

Pese a ello, la mujer resolvió radicar la denuncia penal y fue trasladada a la dependencia policial para prestar declaración formal y activar el protocolo previsto para casos de violencia de género.

Por disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez, el acusado fue aprehendido y permanecerá detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lorena Garate, quien continuará con la recolección de pruebas y las medidas judiciales necesarias para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con la causa.

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