Una discusión familiar por el pago de unas boletas del servicio eléctrico derivó en un episodio de extrema violencia dentro de una vivienda de Chimbas. Una mujer de 32 años denunció que su hermano la agredió con golpes de puño, una silla y una botella con hielo, provocándole diversas lesiones. El hombre fue detenido y quedó vinculado a una causa por lesiones simples bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

El hecho ocurrió este viernes 3 de julio en una vivienda ubicada en el Lote Hogar 59, en Chimbas. El procedimiento se inició cuando un efectivo de la Unidad Operativa Chimbas Este que realizaba tareas de prevención recibió un aviso del operador del Cisem sobre la presencia de un hombre agresivo en ese domicilio.

Al arribar, el policía entrevistó a la madre de los involucrados, quien relató que sus dos hijos mantuvieron una fuerte discusión que rápidamente escaló a una agresión física. Según manifestó, su hija recibió golpes de puño en el rostro, fue atacada con una botella que contenía hielo y también recibió el impacto de una silla en la cabeza, por lo que se encontraba descompensada.

Con la autorización de la propietaria de la vivienda, el efectivo ingresó al domicilio y encontró a la mujer tendida en el piso del comedor. De acuerdo con el informe policial, presentaba el rostro enrojecido como consecuencia de los golpes recibidos.

La víctima, de 32 años, manifestó que la agresión comenzó luego de una discusión con su hermano Mario Geremías por el pago de unas boletas de energía eléctrica. Según su relato, el hombre reaccionó violentamente y comenzó a golpearla, provocándole fuertes dolores de cabeza y en la zona del cuello.

Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo, el acusado se encerró en una de las habitaciones de la vivienda y colocó un pasador interno para impedir el ingreso. Durante varios minutos se negó a salir, pese a las reiteradas órdenes impartidas por el personal policial.

Finalmente, el hombre abrió la puerta y fue aprehendido sin que se registraran nuevos incidentes. Posteriormente, la damnificada confirmó que deseó radicar la denuncia por las agresiones sufridas.

En forma paralela, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107. El médico de guardia examinó a la mujer, le practicó curaciones en el lugar y determinó que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

Las actuaciones fueron informadas a la Unidad de Abordaje Territorial y al ayudante fiscal de Flagrancia, Bruno Santiago, quien se presentó en el domicilio, entrevistó a la víctima, a los testigos y al personal policial que intervino en el procedimiento.

Con los primeros elementos reunidos durante la investigación, el funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como lesiones simples y el acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.