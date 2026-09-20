Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada en Capital después de amenazar con un cuchillo a dos gomeros, lesionarlos y dañar la puerta del local donde trabajan. Los damnificados, de 26 y 30 años, se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió sobre calle Brasil, entre avenida Rawson y Diagonal Don Bosco. De acuerdo con la información policial, los efectivos se dirigían a atender otro requerimiento cuando fueron interceptados por los dos trabajadores, quienes denunciaron que un hombre los había amenazado con un elemento cortopunzante y posteriormente provocado lesiones.

Según el relato de los damnificados, luego del ataque el sospechoso violentó y dañó la puerta de ingreso de la gomería antes de alejarse del lugar.

Con la descripción aportada por las víctimas, los policías iniciaron la búsqueda y localizaron al acusado a pocos metros del comercio, en inmediaciones de avenida Rawson y calle Brasil.

El hombre fue identificado por la Policía con el apellido Tello, de 35 años, y quedó inmediatamente aprehendido.

La causa quedó caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma blanca, daño y lesiones leves. En el caso tomó intervención la UFI Flagrancia, que continuará con las actuaciones correspondientes.