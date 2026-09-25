Un hombre de 37 años fue detenido en Calingasta durante un operativo ordenado por la Justicia, en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32, municiones y varias vainas servidas.

El procedimiento se realizó el viernes 18 de septiembre de 2026, aunque la medida judicial se concretó posteriormente, a las 11:20, en un inmueble ubicado sobre calle Proyectada de Ruta Provincial 406, en la zona de Alto Calingasta. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 16ª, con intervención de la UFI Genérica y la participación del oficial de Justicia Federico Dibella.

Los efectivos se trasladaron hasta la sede del Club Centro Calingasta, donde llevaron adelante la medida judicial y realizaron una requisa en el lugar. Como resultado de la inspección, encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre 32, marca Trade Mark.

El allanamiento fue en el Club Centro Calingasta donde fue encontrado el revólver.

Junto con el arma, los investigadores secuestraron dos proyectiles calibre 32 de fabricación casera, dos proyectiles calibre 22 y siete vainas servidas calibre 38. Todo el material quedó bajo resguardo policial para las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

Durante el procedimiento también fue detenido Alexis Franklin Rey González, de 37 años, quien quedó vinculado al legajo 23/26, iniciado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El acusado fue trasladado posteriormente a la sede de la Comisaría 16ª de Calingasta, al igual que los elementos secuestrados.

La investigación tuvo como damnificado a un hombre de 33 años, quien denunció el episodio que derivó en la intervención de la Justicia y en la posterior medida judicial.

El operativo permitió avanzar sobre la presunta utilización de un arma de fuego en el hecho denunciado y dejó como resultado la detención del acusado y el secuestro de distintos elementos vinculados con armas y municiones. La causa quedó bajo intervención de la UFI Genérica, que continuará con las actuaciones legales correspondientes.