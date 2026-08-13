Un encuentro pactado a través de una red social derivó en un operativo policial y la detención de un hombre en el departamento sanjuanino de Rawson. El hecho se produjo luego de que una cita entre dos personas terminara bajo amenazas y una exigencia económica bajo presión.

El conflicto se originó a partir de un contacto iniciado semanas atrás en la plataforma Grindr, una red social para la comunidad LGBTQ+, entre un hombre de aproximadamente 30 años y Agustín Silva, de 25 años.

Tras intercambiar sus números de celular y mantener conversaciones por WhatsApp donde fluyó el interés mutuo, ambos acordaron verse durante los primeros minutos del seis de agosto en un inmueble de la calle Doctor Ortega.

Según la investigación dirigida por el fiscal Nicolás Schiattino de la UFI Delitos Especiales, la reunión comenzó con una charla amistosa hasta que el dueño de casa cambió su actitud. En ese momento, Silva se sobresaltó y le dijo al invitado "que necesitaba dinero porque su familia tenía problemas económicos" para justificar su comportamiento. Ante la intención de la víctima de marcharse, el joven trabó la puerta y se guardó las llaves para impedir su salida.

Bajo una situación de encierro, el presunto extorsionador le advirtió "que, si no lo hacía, iba a divulgar todos los chats que habían intercambiado" por internet. Ante el temor generado por la violencia del episodio, el damnificado accedió a la demanda. El atacante ordenó "que realizara la transferencia de los $70.000 a la cuenta de otra persona" como condición exclusiva para abrirle la puerta y permitir su retiro.

Una vez que recuperó su libertad, el afectado realizó la denuncia penal correspondiente el día posterior al incidente. El juez de Garantías Alberto Caballero autorizó un allanamiento que terminó con la captura de Silva. Actualmente, el detenido cuenta con la asistencia legal del abogado Claudio Vera mientras permanece alojado en los calabozos de la Central de Policía.