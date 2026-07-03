Un hombre de 28 años fue detenido este viernes en el departamento Pocito cuando intentaba concretar el robo de distintos repuestos almacenados en la empresa Nielsen Logística y Expediciones S.A. La maniobra fue frustrada gracias al aviso de un vecino que observó la situación y dio intervención inmediata al personal policial.

El hecho ocurrió en el predio de la firma, ubicado sobre calle Maurín, entre calles 6 y 7. De acuerdo con la información oficial, el establecimiento posee cierre perimetral con alambrado romboidal y servicio de seguridad privada, además de almacenar en su interior repuestos usados de vehículos.

Según la investigación, el sospechoso, identificado por su apellido como Oyola, de 28 años, logró ingresar al predio levantando el alambrado perimetral sin provocar daños. Una vez dentro, trasladó distintos elementos hacia un descampado lindero con la intención de retirarlos del lugar.

Entre los objetos sustraídos había dos radiadores de camión Iveco, dos radiadores de camioneta Toyota Hilux, un cargador de batería marca Thor 750 de color rojo y varios cables.

Mientras llevaba parte del botín hacia el terreno baldío, un transeúnte advirtió la maniobra y se comunicó con el 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y sorprendieron al sospechoso cuando trasladaba los dos radiadores pertenecientes a una camioneta Toyota Hilux.

Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron varios cables ocultos entre las prendas del detenido. Además, en las inmediaciones localizaron los dos radiadores de camión y el cargador de batería que habían sido abandonados en el descampado.

Posteriormente, el empleado de seguridad de la empresa reconoció todos los elementos recuperados como propiedad de Nielsen Logística y confirmó que el sector del alambrado por donde ingresó el acusado se encontraba levantado, cuando poco antes había permanecido en condiciones normales.

La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades del detenido.