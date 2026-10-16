Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de que intentara sustraer cebollas de una finca y escapara al ser descubierto por los propietarios del lugar. El sospechoso fue alcanzado en el callejón Celani, al este de calle Vidart, donde dos hombres lo redujeron hasta la llegada de la Policía. El caso quedó bajo el procedimiento especial de Flagrancia, con intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho quedó registrado en el legajo N.º 61/26, caratulado como hurto en grado de tentativa. El detenido fue identificado como Víctor Abel Villegas, de 35 años, domiciliado en el Lote Hogar 39, en Pocito.

La moto enduro en la que intentó escapar el acusado.

De acuerdo con el informe policial, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur fueron comisionados por el operador del CISEM hasta el callejón Celani, al este de calle Vidart, donde se había producido una aprehensión civil.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos hombres que mantenían reducido a un tercero, quien vestía una remera naranja y un pantalón corto de jean. Los efectivos entrevistaron a David Fernando Díaz, de 34 años, quien relató las circunstancias que derivaron en la intervención.

Según manifestó el damnificado, un vecino que trabajaba en una finca donde tenía una plantación de cebollas le advirtió sobre el ingreso de dos hombres que presuntamente intentaban sustraer productos de la cosecha.

Ante esa información, Díaz se dirigió al predio junto con su padre y observó a los dos sospechosos en el interior de la finca. Al advertir la presencia de los propietarios, los hombres escaparon hacia el norte, a través de una zona de descampados.

El sospechoso fue sorprendido con un balde de 20 litros y una gran cantidad de cebollas.

Los damnificados salieron tras ellos y lograron alcanzar a uno de los sospechosos en el callejón Celani, al este de calle Vidart. De acuerdo con la reseña del procedimiento, el hombre intentaba continuar la fuga en una motocicleta tipo enduro de color negro cuando fue reducido por los particulares.

Poco después, los efectivos formalizaron la aprehensión de Villegas y realizaron las actuaciones correspondientes. El segundo sospechoso logró escapar y, según la información disponible, no se precisó si posteriormente fue identificado o localizado.

En el procedimiento participaron el oficial ayudante Lucas Sánchez y la cabo Agostina Tivani, del Comando Radioeléctrico Sur, junto con el cabo Juan Aciar, de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta.

Tras la intervención policial, se estableció comunicación con el sistema acusatorio. El ayudante fiscal de turno tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso el inicio del protocolo especial de Flagrancia, aunque informó que no se presentaría en el lugar.

La causa quedó caratulada como hurto en grado de tentativa y continuó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.