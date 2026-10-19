Un hombre de 40 años fue detenido en el microcentro de San Juan, acusado de intentar robar mercadería de un bazar ubicado sobre calle Mitre. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, que lo aprehendieron luego de una breve persecución a pie.

Según la información policial, los agentes realizaban recorridas preventivas por General Acha, en las inmediaciones de Mitre, cuando observaron a un hombre que corría de norte a sur. Detrás de él, varias personas gritaban que había sustraído elementos de un comercio.

Los efectivos iniciaron una persecución y lograron detenerlo a los pocos metros. El hombre fue identificado como Castro Bajinay, de 40 años.

Intentó escapar con siete bowls metálicos

La propietaria del local Regalos, Hong Yu, relató a la Policía que había advertido la maniobra a través de las cámaras de seguridad. Mientras se encontraba en la línea de cajas, observó que el sospechoso escondía entre sus prendas distintos productos exhibidos en las estanterías.

Cuando el hombre intentó retirarse sin pagar, la comerciante lo interceptó en la puerta y le pidió que mostrara lo que llevaba. En ese momento, exhibió tres bowls metálicos plateados medianos y otros cuatro de mayor tamaño.

La damnificada logró sujetar los elementos, pero el sospechoso emprendió la huida por calle Mitre en dirección a General Acha. Allí advirtió la presencia de un móvil policial y dio aviso a los efectivos, que finalmente consiguieron detenerlo.

Intervino la Justicia de Flagrancia

Tras la aprehensión, el personal policial se comunicó con la Base Acusatorio. El fiscal de turno dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia por el presunto delito de hurto simple en grado de tentativa.