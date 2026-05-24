Un hombre de 30 años fue detenido este sábado en San Juan tras ser acusado de intentar robar una bicicleta en el departamento Chimbas. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 26ª y se realizó en inmediaciones del Loteo API 2.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15:35, cuando un vecino de 33 años advirtió la presencia de un desconocido dentro del fondo de su vivienda junto a su bicicleta marca Fósil rodado 29, de color naranja con detalles flúor.

La bicicleta que intentó robar el ladrón.

De acuerdo con la denuncia, al notar que había sido descubierto, el sospechoso escaló la pared perimetral de la propiedad y escapó hacia un descampado ubicado en las inmediaciones.

Mientras realizaban recorridas de prevención por calle Maradona, efectivos policiales fueron alertados por otro vecino que perseguía al presunto autor del hecho. A partir de esa información, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

El delincuente se escondió en el fondo de un kiosco.

Minutos después, el hombre fue localizado escondido en el fondo de un kiosco cercano. Allí fue identificado y posteriormente reconocido por la víctima como la persona que había intentado sustraer la bicicleta.

Por disposición del ayudante fiscal José Aníbal Quiroga, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia y el sospechoso quedó vinculado a una causa judicial.