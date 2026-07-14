Un hombre de 38 años fue detenido este martes acusado de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública, en el departamento Capital. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 3ª tras un alerta emitida por el sistema de monitoreo urbano.

El hecho ocurrió sobre calle Caseros, entre Mitre y Santa Fe, donde una monitora urbana advirtió a un sujeto manipulando de manera sospechosa una motocicleta e informó de inmediato al operador del sistema de emergencias, que comisionó a los efectivos al lugar.

Al notar la llegada de los policías, el sospechoso abandonó el rodado y escapó corriendo. Con las características físicas y de vestimenta aportadas, se desplegó un operativo de búsqueda por la zona.

La persecución finalizó sobre Avenida Rawson Sur, donde los uniformados lograron interceptar y detener al hombre.

Posteriormente, los efectivos inspeccionaron la motocicleta, propiedad de un hombre de 46 años, y comprobaron que el tambor de arranque presentaba daños compatibles con un intento de robo.

El detenido fue identificado por la Policía como Castillo, de 38 años. La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia tomó intervención en el caso y continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.